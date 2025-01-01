Концерт Игоря Куприянова в Ритм Блюз Кафе

17 августа в 19:00 вас ждет незабываемый концерт легендарного музыканта Игоря Куприянова! В этот вечер прозвучат песни из всех альбомов, а также впервые группа Куприянов выступит на сцене Ритм Блюз Кафе.

Уникальная атмосфера

Приглашаем вас насладиться живым исполнением любимых хитов в уютной обстановке одного из самых известных клубов Москвы. Ритм Блюз Кафе расположен в самом центре столицы и славится невероятной атмосферой, способствующей полному погружению в музыку.

Музыкальный путь Игоря Куприянова

Игорь Куприянов — настоящий символ отечественного рока. В прошлом он был участником таких легендарных групп, как «Афалины», «Рок Аппетит», «Чёрный Кофе» (1986-1990 гг.) и «Кофеин». На сегодняшний день он является автором песен, вокалистом и бас-гитаристом группы «Куприянов». Его творчество всегда находило отклик в сердцах поклонников, и этот концерт — отличная возможность вновь встретиться с любимыми мелодиями.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Билеты на концерт Игоря Куприянова уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!