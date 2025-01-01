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Куприянов

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Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Игоря Куприянова в Ритм Блюз Кафе

17 августа в 19:00 вас ждет незабываемый концерт легендарного музыканта Игоря Куприянова! В этот вечер прозвучат песни из всех альбомов, а также впервые группа Куприянов выступит на сцене Ритм Блюз Кафе.

Уникальная атмосфера

Приглашаем вас насладиться живым исполнением любимых хитов в уютной обстановке одного из самых известных клубов Москвы. Ритм Блюз Кафе расположен в самом центре столицы и славится невероятной атмосферой, способствующей полному погружению в музыку.

Музыкальный путь Игоря Куприянова

Игорь Куприянов — настоящий символ отечественного рока. В прошлом он был участником таких легендарных групп, как «Афалины», «Рок Аппетит», «Чёрный Кофе» (1986-1990 гг.) и «Кофеин». На сегодняшний день он является автором песен, вокалистом и бас-гитаристом группы «Куприянов». Его творчество всегда находило отклик в сердцах поклонников, и этот концерт — отличная возможность вновь встретиться с любимыми мелодиями.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Билеты на концерт Игоря Куприянова уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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