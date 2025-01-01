Группа «Купание обезьяны в теплой воде» представит свой первый сольный концерт

Группа «Купание обезьяны в теплой воде» — это яркая творческая коллаборация Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева, исполнителей в стиле ска. В проекте также участвует Денис Дорохов, который отвечает за невероятные танцы и харизматичное взаимодействие с публикой.

Коллектив впервые стал известен широкой аудитории 23 марта 2023 года, когда выступил на празднике выхода нового номера журнала Leaders. С тех пор группа привлекла внимание благодаря уникальному звучанию и энергии на сцене.

Успехи и достижения

Артисты подчеркивают: «Ваши уши выросли только для того, чтобы услышать нас». Группа уже успела записать саундтрек к фильму «Тёща», и его караоке-версия на VK video собрала почти 700 тыс. просмотров. Кроме того, они выпустили совместный сингл «Корпорат» с коллективом The Hatters, который также получил широкую популярность в сети.

Группа имела возможность выступить у Евгения Маргулиса, исполнив свою зажигательную программу, включая такие композиции, как «Мнение», «Хоккей», «Член семьи» и другие. Этот выпуск набрал 124 тыс. просмотров на RuTube.

Новый альбом и предстоящий концерт

В феврале 2025 года группа выпустила новый альбом, который включает 9 песен. На сегодняшний день альбом насчитывает 36,5 тыс. слушателей на Яндекс Музыке.

Не пропустите первый сольный концерт группы, который пройдет на площадке Барвиха Luxury Village 6 декабря 2025 года. Мы ждем вас на этом незабываемом событии!