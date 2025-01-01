Меню
КУОК
Билеты от 2950₽
Киноафиша КУОК

КУОК

16+
Возраст 16+
Билеты от 2950₽

О концерте

Концерт КУОК в Москве: новый альбом и уникальный стиль

В VK Stadium в Москве пройдет выступление отечественного артиста Владимира Сорокина, которого знают под псевдонимом КУОК. Этот музыкант завоевал популярность благодаря своим экспериментальным музыкальным проектам и необычному стилю.

Музыкальные достижения

КУОК известен трилогией «Decadance» и альбомом «Imago», который занял первое место в топ-50 альбомов года по версии издания The Flow. Его уникальный жанр, известный как «рэп-декаданс», успешно сочетает элементы рэпа и электронной музыки.

Выступление, которое стоит увидеть

Артист не только исполняет свои треки, но и самостоятельно режиссирует видеоклипы. Это делает каждое его выступление настоящим шоу, привлекающим внимание поклонников необычных музыкальных экспериментов. Если вы ищете нечто оригинальное и свежое, это событие обещает стать ярким добавлением в вашу культурную повестку.

Купить билет на концерт КУОК

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2950 ₽

