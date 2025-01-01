КУОК представляет новый альбом в рамках QTOPIA TOUR

КУОК — музыкант, автор песен и саунд-продюсер, чьи нестандартные подходы к музыке привлекают всё больше внимания. Его путь начался с экспериментов с электроникой, после чего он переключился на хип-хоп и, в итоге, объединил оба жанра, создав уникальное звучание, узнаваемое всеми поклонниками современного звука.

За спиной у КУОКА ряд разнообразных полнометражных релизов. Среди них альбом «Imago», который стал альбомом года по версии The Flow и попал в топ-20 альбомов года по версии Афиши. В 2025 году КУОК открывает новую главу своего творчества и приглашает слушателей погрузиться в удивительный мир QTOPIA.

О шоу

В рамках масштабного российского тура КУОК презентует новый альбом, и, по его словам, на этот раз градус электронного рейва повысится до невиданных высот. Вместе со слушателями он переживёт широкий спектр эмоций, погружаясь в новый материал и исполняя знакомые хиты.

Зрителей ждёт неповторимое шоу, бешеная энергетика и незабываемый сет. Добро пожаловать на QTOPIA TOUR!

Категории билетов