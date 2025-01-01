КУОК — талантливый музыкант, автор песен и саунд-продюсер, который привлекает внимание своим нестандартным подходом к музыке. Свою карьеру он начал с экспериментов с электроникой, затем переключился на хип-хоп и, в конечном итоге, смешал оба направления, создавая уникальное звучание.
В его дискографии уже есть несколько полноформатных альбомов, один из которых, Imago, был признан альбомом года по версии The Flow и попал в топ-20 альбомов года по версии Афиши. В 2025 году КУОК открывает новую главу своего творчества с альбомом QTOPIA.
Презентация нового альбома состоится в ходе масштабного тура по России. В этом сезоне КУОК намерен поднять градус электронного рейва до предела. Он приглашает своих слушателей пережить волнующий спектр эмоций, наслаждаясь как новыми композициями, так и полюбившимися хитами.
QTOPIA TOUR обещает быть ярким и запоминающимся. Живые выступления, заряд энергии и оригинальный сет — всё это ждет вас на концерте!
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Добро пожаловать в QTOPIA TOUR!