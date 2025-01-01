КУОК представляет новый альбом в рамках осеннего тура

КУОК — талантливый музыкант, автор песен и саунд-продюсер, который привлекает внимание своим нестандартным подходом к музыке. Свою карьеру он начал с экспериментов с электроникой, затем переключился на хип-хоп и, в конечном итоге, смешал оба направления, создавая уникальное звучание.

В его дискографии уже есть несколько полноформатных альбомов, один из которых, Imago, был признан альбомом года по версии The Flow и попал в топ-20 альбомов года по версии Афиши. В 2025 году КУОК открывает новую главу своего творчества с альбомом QTOPIA.

Погружение в мир QTOPIA

Презентация нового альбома состоится в ходе масштабного тура по России. В этом сезоне КУОК намерен поднять градус электронного рейва до предела. Он приглашает своих слушателей пережить волнующий спектр эмоций, наслаждаясь как новыми композициями, так и полюбившимися хитами.

Не пропустите уникальное шоу!

QTOPIA TOUR обещает быть ярким и запоминающимся. Живые выступления, заряд энергии и оригинальный сет — всё это ждет вас на концерте!

Категории билетов

Танцпол — доступ на танцпол и во все бары, гардероб.

Танцпол плюс — доступ на танцпол, бары и гардероб, а также фирменная афиша с автографом КУОКа.

VIP без места — доступ на балкон с барной зоной, личное обслуживание, гардероб.

VIP — место за столом на первом этаже или на балконе, полный сервис, гардероб.

VIP Балкон (ложа) — сидячее место на балконе с прекрасным видом, персональное обслуживание, гардероб.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Добро пожаловать в QTOPIA TOUR!