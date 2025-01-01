Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
КУОК
Киноафиша КУОК

КУОК

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка Куока в Волгограде

«Музыка Куока» — это уникальное сочетание рэп-наглости и шарма европейской электронной музыки. Это звучание отличается чуткой работой с живым звуком и передает атмосферу вечного романтизма взросления.

Почему стоит увидеть спектакль

Спектакль обещает стать зрелищем, которое сочетает в себе не только музыкальную эстетику, но и глубокую эмоциональную составляющую. «Музыка Куока» затрагивает темы взросления, поиска своего пути и значимости переживаний, что обеспечивает зрителям возможность получить мощные эмоции и погрузиться в мир искусства.

Интересные факты

  • Исполнитель Куока известен своим инновационным подходом к звукозаписи и живым выступлениям.
  • Смешивая различные стили, Куока создает атмосферу, которая привлекает самых разных слушателей — от поклонников рэпа до любителей электронной музыки.
  • Не упустите шанс увидеть это уникальное представление, отражающее дух нашего времени и стремление к самовыражению.

Приходите на спектакль «Музыка Куока» и ощутите на себе эту захватывающую атмосферу, создаваемую гармонией звука и смысла.

Купить билет на концерт КУОК

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
9 ноября воскресенье
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1300 ₽

Фотографии

КУОК

В ближайшие дни

Те100стерон
18+
Поп
Те100стерон
8 ноября в 20:00 Kultura
от 2000 ₽
БелФест тур + ЛайкТаймФест
6+
Поп
БелФест тур + ЛайкТаймФест
25 октября в 16:00 Kultura
от 800 ₽
Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
11 октября в 19:00 Друзья
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше