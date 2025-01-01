Меню
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка Куока: Рэп-наглость и Шик Европейской Электроники

«Музыка Куока» — это уникальное сочетание рэп-наглости и элегантности европейской электроники. Артист умело сочетает современные музыкальные направления с элементами живого звука, создавая поистине незабываемые музыкальные впечатления.

Тема Взросления

В своих композициях Куок передает вечный романтизм взросления. Его тексты погружают слушателей в мир чувств и переживаний, знакомя с динамикой перехода из юности во взрослую жизнь.

Почему стоит посетить спектакль

Зрители смогут насладиться не только мощной музыкой, но и атмосферой, которую создает Куок. Каждый его концерт обещает быть насыщенным эмоциями, уникальными визуальными эффектами и отличным сценическим взаимодействием с аудиторией.

Не упустите возможность услышать волнующий и вдохновляющий звук Куока на своем спектакле, который станет настоящим праздником для всех поклонников живой музыки и ярких исполнений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 23 октября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
20:00 от 1190 ₽

Фотографии

КУОК

