18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка Куока: Энергия и Романтизм на Сцене

Спектакль «Музыка Куока» обещает стать настоящим событием для любителей театра и музыки. Это уникальное сочетание рэп-наглости и европейской электроники создаст неповторимую атмосферу, которая погрузит зрителей в мир чувств и эмоций.

Художественные элементы

Одной из особенностей «Музыки Куока» является чуткое взаимодействие с живым звуком. Этот элемент добавляет динамики и позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью действия. Непредсказуемые повороты и волнующие ритмы сделают вечер незабываемым.

Темы и Идеи

Спектакль исследует темы взросления и романтики, напоминая о том, что путь к самопознанию может быть полон неожиданных открытий и эмоций. Зрители смогут увидеть, как молодое поколение справляется с вызовами современности, и насладиться яркими инсценировками, погружающими в глубину человеческой души.

Для кого?

«Музыка Куока» заинтересует как поклонников театра, так и любителей музыки, жаждущих новых впечатлений. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Новосибирск, 16 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1190 ₽

Фотографии

