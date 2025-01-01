Меню
КУОК
КУОК

КУОК

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка Куока: Рэп и Электроника

«Музыка Куока» — это удивительное сочетание рэп-наглости и шика европейской электроники. Этот проект изменяет привычное восприятие музыки, предлагая слушателям не только ритмы, но и глубокие эмоции. В живом исполнении появится чуткая работа с звуком, что превращает каждое выступление в неповторимое шоу.

Романтизм Взросления

Куока привносит в свою музыку элементы вечного романтизма взросления. В каждом выступлении ощущается стремление к самовыражению и поиску своего места в мире. Это отражает не только личные переживания автора, но и общечеловеческие темы, в которых так легко найти отклик.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта. Погрузитесь в атмосферу, где каждый звук имеет значение, а киссериозность молодежного рэпа подкреплена настоящим живым исполнением. «Музыка Куока» подарит вам не только заряд энергии, но и новые впечатления от музыкального искусства.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
В других городах

Екатеринбург, 2 ноября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 1190 ₽

КУОК

