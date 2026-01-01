Концерт группы Kunteynir. Новый альбом «Побочки»

Группа Kunteynir приглашает на презентацию своего нового альбома «Побочки», который обещает удивить не только свежими композициями, но и знакомыми хитами, любимыми зрителями. Этот концерт — не просто выступление, а настоящая театрализованная программа, в которой музыка и визуальные решения сочетаются в едином потоке.

На концерте прозвучат как новые треки с альбома «Побочки», так и старые хиты, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Группа известна своими яркими и энергоемкими выступлениями, которые поднимают настроение и заставляют зрителей танцевать.