Kunteynir
Билеты от 1200₽
Киноафиша Kunteynir

Kunteynir

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт группы Kunteynir. Новый альбом «Побочки»

Группа Kunteynir приглашает на презентацию своего нового альбома «Побочки», который обещает удивить не только свежими композициями, но и знакомыми хитами, любимыми зрителями. Этот концерт — не просто выступление, а настоящая театрализованная программа, в которой музыка и визуальные решения сочетаются в едином потоке.

На концерте прозвучат как новые треки с альбома «Побочки», так и старые хиты, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Группа известна своими яркими и энергоемкими выступлениями, которые поднимают настроение и заставляют зрителей танцевать.

Апрель
11 апреля суббота
19:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1200 ₽
В других городах
Апрель
Май
Июнь
16 апреля четверг
20:00
Адам и Ева Пермь, КИМ, 93
от 1200 ₽
18 апреля суббота
18:00
Ставников Екатеринбург, Розы Люксембург, 14​
от 1200 ₽
14 мая четверг
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1200 ₽
16 мая суббота
16:30
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
17 мая воскресенье
19:30
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 1200 ₽
23 мая суббота
19:00
Фаcоль Новосибирск, Немировича-Данченко, 142, ТРК «Горский»
от 1200 ₽
4 июня четверг
19:00
Nebar. Kazan Казань, Пушкина, 46
от 1200 ₽
6 июня суббота
19:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1200 ₽
19 июня пятница
20:00
Camp.Taps Уфа, Карла Маркса, 33
от 1200 ₽
20 июня суббота
18:30
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 1200 ₽

