Культурные прогулки с дегустацией настоек в центре Петербурга

Приглашаем вас на уникальную барную экскурсию по центру Санкт-Петербурга! Это отличная возможность для любителей алкогольных дегустаций и культурных прогулок узнать о городской питейной культуре и истории, посетив пять разных баров за один вечер.

Что вас ждет на маршруте?

Программа включает пять остановок в лучших заведениях города с камерным форматом — в группе до 8 человек. Вы сможете насладиться вечерним временем в атмосфере ни спешки, где вам предложат пробный шот в каждом баре. Напоминаем, это дегустация, а не спортивное соревнование: можно пить в своем темпе и даже пропускать напитки!

Как проходит маршрут

Начало экскурсии — у Сенной площади. Точные адреса баров заранее не раскрываются, но заранее можно ознакомиться с типами заведения, которые вы посетите:

бар с акцентом на настойки и разнообразие вкусов;

площадка на территории бывшего знаменитого завода, где создают уникальные напитки;

место, где коктейль становится частью концепции заведения;

бар с музыкальной историей;

финальная остановка — нестандартный бар с уникальным форматом, как кульминация вечера.

Во время маршрута вы услышите увлекательные рассказы о том, как менялась городская питейная культура на протяжении времени. Мы поговорим о том, какие традиции формировались, и откроем связь одного известного бренда с маршрутом Петербург — Англия.

Организационная информация

Чтобы быть уверенными, что найдете своего гида, обязательно зарегистрируйте билет у организатора. Мы отправим вам контактные данные и подтвердим место встречи. Обратите внимание, что без регистрации мы не сможем сообщить о возможных изменениях точки встречи.