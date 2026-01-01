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Культурно-образовательная программа «Личный экземпляр: библиотека Давида Боровского»
Киноафиша Культурно-образовательная программа «Личный экземпляр: библиотека Давида Боровского»

Культурно-образовательная программа «Личный экземпляр: библиотека Давида Боровского»

12+
Возраст 12+

О выставке

Культурно-образовательная программа в мемориальном музее Давида Боровского

Мемориальный музей «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» предлагает уникальную возможность узнать больше о жизни и творчестве этого яркого деятеля театра. В рамках программы посетители смогут ознакомиться с коллекцией, которая включает более 2300 томов об искусстве и театре на разных языках.

Уникальная коллекция

Каждая книга в этой коллекции имеет свою историю. На титульных страницах можно найти дарственные подписи и послания от современников Боровского. Между страницами спрятаны забытые эскизы, заметки и рисунки, которые помогают лучше понять личность художника и его вдохновение.

Коснуться творчества

Программа предлагает возможность провести 30 минут в пространстве творчества, где каждый сможет прикоснуться к наследию Боровского. Это замечательная возможность заглянуть в будущее его глазами и почерпнуть идеи для собственного творчества.

Приходите и откройте для себя мир театра и искусства, который Боровский оставил после себя. Мы ждем вас!

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