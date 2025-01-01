Фестиваль «Культурная столица веселится» в Петербурге

В самый разгар этого лета, 3 августа, в Петербурге стартует новый музыкальный фестиваль под открытым небом – «Культурная столица веселится»! Опен-эйр пройдет на территории концертной площадки «Зелёная Сцена».

Участники фестиваля

Биртман

ILWT

Кирпичи

Радар

Музыкальная программа дебютного фестиваля будет представлена заслуженными и, без преувеличения, легендарными коллективами, которые давно ассоциируются с высокой культурой петербургского кутежа и атмосферой безудержного веселья.

Биртман: 10 лет на сцене

Представляем вашему вниманию коллектив «Биртман», который вот уже 10 лет зажигает танцплощадки и звучит из магнитол по всей стране. Специально для фестиваля команда исполнит обширную подборку своих шлягеров разного периода творчества. Публику ждёт искромётное шоу и отречение от ереси под открытым небом!

ILWT: Культурное движение

ILWT – это целое культурное движение, объединяющее музыкантов разных направлений, диджеев, продюсеров и промоутеров. Их совместная работа породила совершенно новое музыкальное направление, где грани между драм-н-бэйс и хип-хопом размываются, давая путь «драм-н-бэйс шансону». Этот уникальный жанр представляет собой сложное и многослойное взаимодействие инструментов, ритмов и рифм. Лирика их песен охватывает широкий спектр чувств и эмоций: от пронзительных размышлений о жизни до веселых и задорных композиций, созданных, чтобы поднять настроение.

В августе 2025 года ILWT исполняется 21 год, а значит, вас ждут специальные праздничные сюрпризы!

Радар: Возрождение ска-музыки

Образованный Романом Парыгиным ансамбль «Радар» отметился во многих музыкальных жанрах. Сначала коллектив выпустил инструментальный релиз в эстетике эстрады 70-х, затем – альбом экспериментального рока с целым созвездием приглашенных музыкантов. Поскольку многие участники имеют отношение к ска-музыке, третья пластинка команды, выдержанная в этом жанре, вдохнула новую жизнь в ска на Руси! Самый свежий альбом «Автопилот» сочетает в себе всю жанровую палитру, доступную ансамблю. Выступления «Радара» – это мощь духовых инструментов, слаженность ритм-секции и шквал энергии со сцены!

Кирпичи: Патриархи питерского андеграунда

Легендарные Кирпичи на фестивале «Культурная столица веселится»! Встречайте патриархов питерского андеграунда 90-х. В своих ироничных треках они взрывоопасно совмещали угар хип-хопа и рок-н-ролльный драйв задолго до того, как это стало модным. Строчки песен Кирпичей органично вошли в культурный код как футбольных хулиганов, так и творческой богемы. 3 августа на «Зелёной Сцене» вас ждёт неизменный стиль, узнаваемое чувство юмора и традиционное для Петербурга философское спокойствие. Только хиты для уважаемой публики!

Не упустите возможность ощутить атмосферу веселья и музыки 3 августа на «Зелёной Сцене»!