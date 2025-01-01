Культурная анатомия в Театре на Литейном

Театр на Литейном предлагает цикл научно-просветительских лекций-встреч под названием «Культурная анатомия». Ведущей лекций станет Полина Степанова — театральный критик, педагог, эксперт телеканала «Культура», а также профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения и доцент Российского государственного института сценических искусств.

17 октября — Тело в мировом искусстве

Каждая эпоха человечества формировала своё отношение к телесности. Греки боготворили красоту, средневековые проповедники стремились её скрыть, а эпоха Возрождения акцентировала внимание на каждой складочке тела. Цикл лекций начнётся с общего обсуждения телесности и философии владения телесным аппаратом актером в различных театральных культурах. Мы также рассмотрим приемы работы с телесной насыщенностью, что проявляется в натуралистических романах Эмиля Золя, символистских стихах и дерзких постмодернистских концепциях.

17 ноября — Пятки в мировом искусстве

Почему босые ноги смело ступают на землю? Насколько важным выразительным средством являются наши ноги? В лекции мы разберём различные мифы и легенды, например, Ахиллесову пяту и ноги индонезийских танцоров кечака. Помимо мифологических образов, мы поговорим о том, почему именно ноги становятся метафорой всей человеческой жизни и как они отражают жизненные пути каждого из нас.

17 декабря — Руки в мировом искусстве

Эта лекция начнётся с изучения символики индийских мудр. В восточной культуре можно рассказать целую историю, используя лишь сакральные движения кистей рук. В европейской традиции мы исследуем различные варианты рукопожатий, символику обручальных колец и таинственные приветствия масонов. Также мы вспомним французский театр XVII века, где был разработан специальный алфавит жестов для поддержки величия монологов. Кроме того, обсудим, как наши руки не только помогают выражать мысли, но и открывают перед нами сложные хитросплетения судьбы через гадания по руке.