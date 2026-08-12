Новая экспозиция в Эрмитаже: КИтайсое искусство эпохи Цин

Эрмитаж представляет обновлённую экспозицию, посвящённую искусству эпохи Цин (1644–1911). Это время стало переломным моментом для древнего Востока, когда патриархальное общество сталкивалось с бурным развитием Запада, что привело к значительным изменениям в традиционной культуре.

Достижения китайских мастеров

В эпоху Цин китайские мастера добились невероятных успехов в различных областях искусства и ремесел. Резьба по слоновой кости, дереву, бамбуку и нефриту достигла своего пика. Искусство литья из бронзы и работы с перегородчатой эмалью также продолжало развиваться, даря миру уникальные произведения.

Фарфор как "белое золото"

Одним из самых значительных достижений стало производство фарфора, который в XVIII веке стал известен как "белое золото" Китая. Фарфор этой эпохи отличался разнообразием форм, цветов и сюжетов, что сделало его крайне популярным не только в Китае, но и за его пределами.

Китайская традиционная живопись

Часть экспозиции будет посвящена ещё одному удивительному феномену дальневосточной культуры – китайской традиционной живописи. Эти произведения отражают выдающиеся эстетические достижения и философские идеи, присущие китайскому искусству.

Не упустите возможность познакомиться с увлекательным наследием эпохи Цин в Эрмитаже. Экспозиция обещает стать важным событием для всех поклонников китайского искусства и культуры.