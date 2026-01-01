Культограму 5 лет: Hermès
6+
О выставке

Яркая премьера от Культограм: вечер «Hermes» в клубе Эссе

1 июля проект Культограм отмечает свой день рождения и предлагает отпраздновать это событие изысканной премьерой. Приглашаем вас на вечер «Hermes»!

Эта тема давно волнует наших зрителей, и мы рады представить ее в новом свете. Вечер обещает стать увлекательным событием, где вы узнаете, как дом моды с конным прошлым превратился в символ тихой власти. Мы обсудим, почему за сумками охотятся как за артефактами и что скрывается за магическим выражением «это же Hermes».

Спикер

Полина Касперович — основатель и автор проекта Культограм, культуролог и член Еразийского художественного Союза. Она также написала книгу о художниках, что делает её идеальным проводником в мир моды и искусства.

Фотография на память

Запечатлеть весь волшебный вечер поможет профессиональный фотограф, который оставит вам приятные кадры на память.

В стоимость входит:

  • увлекательный рассказ о модном доме;
  • подарок каждому гостю;
  • основное блюдо;
  • десерт;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажная съемка.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. До встречи!

Июль
1 июля среда
19:30
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 3900 ₽

