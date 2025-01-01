Проект Культограм приглашает вас на уникальное событие — премьеру лекции и ужина, посвященного великому художнику Ивану Шишкину. 15 октября в 19:30 мы погрузимся в мир красоты и величия русской природы, запечатленной на полотнах мастера.
Иван Шишкин — это не просто имя на страницах истории искусства. Его картины, наполненные запахом сосновой смолы и прохладой тенистых дубов, стали символами русской жизни. Современники называли его «царём леса» и «народным художником», что говорит о величии его таланта.
На встрече мы обсудим:
Ведущей вечера станет Александра Иванкова — заведующая Отделом искусств Публичной библиотеки, культуролог и член Евразийского художественного Союза.
Фотограф запечатлеет атмосферу вечера, и у вас останутся приятные моменты на память 📸.
Стоимость участия составляет 3200 рублей, в которую входит:
Для компаний от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Чтобы узнать условия, обратитесь к нам.
Культограм — это современный лекторий, который организует вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Основная цель проекта — предложить качественный контент для культурного обогащения.
До встречи на ужине!