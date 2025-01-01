Меню
Лекция и ужин в клубе Эссе

Проект Культограм приглашает вас на уникальное событие — премьеру лекции и ужина, посвященного великому художнику Ивану Шишкину. 15 октября в 19:30 мы погрузимся в мир красоты и величия русской природы, запечатленной на полотнах мастера.

Творческое наследие Шишкина

Иван Шишкин — это не просто имя на страницах истории искусства. Его картины, наполненные запахом сосновой смолы и прохладой тенистых дубов, стали символами русской жизни. Современники называли его «царём леса» и «народным художником», что говорит о величии его таланта.

Что вас ждет на лекции?

На встрече мы обсудим:

  • жизненный путь и творческий метод Ивана Шишкина;
  • любовь художника к России;
  • известные и малоизвестные произведения;
  • знаменитых «шишкинских мишек»;
  • необычные факты о «царской водке»;
  • разногласия между Шишкиным и Архипом Ивановичем;
  • возможность определения породы дерева и состава почвы по картинам;
  • идеи счастья, которые вдохновляли художника.

Спикер мероприятия

Ведущей вечера станет Александра Иванкова — заведующая Отделом искусств Публичной библиотеки, культуролог и член Евразийского художественного Союза.

Фотосессия на память

Фотограф запечатлеет атмосферу вечера, и у вас останутся приятные моменты на память 📸.

Стоимость и условия

Стоимость участия составляет 3200 рублей, в которую входит:

  • увлекательное погружение в историю Ивана Шишкина;
  • основное блюдо;
  • десерт;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажная съемка.

Для компаний от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Чтобы узнать условия, обратитесь к нам.

О проекте Культограм

Культограм — это современный лекторий, который организует вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Основная цель проекта — предложить качественный контент для культурного обогащения.

До встречи на ужине!

Октябрь
15 октября среда
19:30
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 3200 ₽

