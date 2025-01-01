Меню
Погружение в мир живописи с проектом Культограм. Лекция в клубе Эссе

Проект Культограм приглашает вас на атмосферный ужин, после которого ваши посещения музеев уже никогда не будут прежними. Ожившие шедевры будут доступнее, чем когда-либо – картины начнут с вами разговаривать!

Уникальная лекция от эксперта

Каждая картина — это текст, созданный художником, чтобы донести до зрителей свои замыслы и идеи. Шедевры, которые не теряют своего влияния на протяжении веков, ждут вашего открытия. Вместе с историком и искусствоведом Еленой Легран, автором бестселлеров «Разгадай код художника» и «Вековые тайны живописи», вы сможете погрузиться в глубины знаменитых произведений мировой и русской живописи.

Что вас ждет?

Вы узнаете, с помощью каких кодов и приемов художник общается со зрителем, и по-новому посмотрите на знакомые с детства шедевры. Елена Легран — кандидат исторических наук и опытный гид по Парижу, Лувру и музею Орсэ — поделится с вами своим обширным опытом и познаниями.

Подробности ужина

Стоимость: 3500 рублей включает в себя:

  • Увлекательное погружение в мир живописи
  • Основное блюдо
  • Десерт в стилистике вечера
  • Бокал вина или чай/кофе
  • Репортажная съемка

Специальное предложение

NEW! Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжитесь с нами заранее.

Мы ждем вас на нашем атмосферном ужине и готовы открыть для вас тайны живописи!

14 сентября
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
19:00 от 3500 ₽

