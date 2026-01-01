Исторический ужин «Юсуповы — роскошь, власть и роковой заговор»

Проект «Культограм» приглашает вас на уникальный исторический ужин, который состоится 11 марта в 19:30. Тема вечера — «Юсуповы: роскошь, власть и роковой заговор». Узнайте, кто такие Юсуповы, и почему их имя стало символом богатства и влияния в Российской империи.

Семья Юсуповых: загадки и легенды

Юсуповы не только являлись представителями самой богатой семьи империи, но и обладали состоянием, сравнимым с императорским. Их дворцы в Петербурге, Москве и Крыму, а также невероятные коллекции искусства вызывали ревность даже у европейских монархов. Однако вокруг этого рода всегда витали слухи о загадочном проклятии.

Что обсудим на ужине

Во время вечера мы разберём множество захватывающих тем:

Как Юсуповы породнились с императорским домом и какую связь они имели с громким убийством ХХ века;

Какие шедевры искусства были собраны ими по всей Европе и что скрывали их сокровищницы;

Почему в роду происходили трагедии, словно по роковому сценарию;

Как они пережили революцию и эмиграцию, оставаясь «королями без короны».

Это будет откровенный разговор о власти, страхе, деньгах и цене влияния. Если вас заинтересует, как можно быть богаче императора и как выжить среди придворных интриг, этот вечер — именно для вас.

Спикер вечера

Нашим спикером станет Мария Братолюбова — кандидат исторических наук, доцент ЮФУ и автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу».

Визуальные воспоминания

Фотограф запечатлит все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память.

Стоимость и условия

Стоимость участия включает:

Увлекательное обсуждение истории;

Основное блюдо;

Десерт;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съемка.

Для компаний от 5 человек действует скидка 10%.

О проекте Культограм

«Культограм» — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Мы стремимся разобрать бесконечный поток информации качественным и интересным контентом.

До встречи на ужине!