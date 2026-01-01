Проект «Культограм» приглашает вас на уникальный исторический ужин, который состоится 11 марта в 19:30. Тема вечера — «Юсуповы: роскошь, власть и роковой заговор». Узнайте, кто такие Юсуповы, и почему их имя стало символом богатства и влияния в Российской империи.
Юсуповы не только являлись представителями самой богатой семьи империи, но и обладали состоянием, сравнимым с императорским. Их дворцы в Петербурге, Москве и Крыму, а также невероятные коллекции искусства вызывали ревность даже у европейских монархов. Однако вокруг этого рода всегда витали слухи о загадочном проклятии.
Во время вечера мы разберём множество захватывающих тем:
Это будет откровенный разговор о власти, страхе, деньгах и цене влияния. Если вас заинтересует, как можно быть богаче императора и как выжить среди придворных интриг, этот вечер — именно для вас.
Нашим спикером станет Мария Братолюбова — кандидат исторических наук, доцент ЮФУ и автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу».
Фотограф запечатлит все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память.
Стоимость участия включает:
Для компаний от 5 человек действует скидка 10%.
«Культограм» — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Мы стремимся разобрать бесконечный поток информации качественным и интересным контентом.
До встречи на ужине!