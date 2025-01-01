Спектакль Культограм: Василий Кандинский. О духовном в искусстве

Лекция о Кандинском: Погружение в мир абстракции

Он мог бы стать блестящим учёным, писателем или чиновником, но уже на заре успеха бросил всё ради искусства. Спустя 100 лет мы говорим о нём так: «Всемирно известный русский художник с музыкальным слухом и юридическим образованием, положивший начало абстракционизму в живописи и написавший об этом две книги, а затем преподававший живопись в первой школе дизайна - германском Баухаузе». Всё это о Василии Кандинском!

Загадки жизни Кандинского

Читая такое описание, трудно не задаться вопросами: что же так сильно впечатлило Кандинского, что заставило его кардинально изменить направление деятельности? Как произошло его мистическое озарение, повлиявшее на открытие беспредметности? Как нам, простым людям, понять беспредметность, и что скрывается за бесформенными линиями и пятнами цвета? Как Кандинский оказался в Германии и стал лидером «синих всадников»? И, конечно, кто вдохновил его на всё это?

Спикер и формат мероприятия

Об этом и не только расскажет наш спикер Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт. Вы получите увлекательное погружение в мир абстракции и сможете задать все интересующие вас вопросы.

Стоимость и условия участия

Стоимость участия составляет 3500 рублей. В эту сумму входят:

Увлекательное погружение в мир абстракции;

Основное блюдо;

Десерт;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съемка.

Культограм: современный лекторий

Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Скидки и контактная информация

Скидка на покупку билетов для компаний от 5 человек. По всем вопросам можно обращаться по номеру: +79263577319.

До встречи!