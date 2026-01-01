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Культограм: «Рождество и Крещение в живописи»
Киноафиша Культограм: «Рождество и Крещение в живописи»

Культограм: «Рождество и Крещение в живописи»

6+
Возраст 6+

О выставке

Тайны Рождества и Крещения в живописи на лекции Елены Легран

Рождество и Крещение - это важнейшие сюжеты в мировой живописи, которые привлекали внимание мастеров на протяжении веков. Сцены Рождества Христова, поклонения волхвов и Крещения Господня стали основой для множества произведений искусства в Европе. Эти сюжеты не только украшали церкви и часовни, но и создавали особую атмосферу, наполненную мистикой и символикой.

На встрече, организованной с Еленой Легран, историком и искусствоведом, вы сможете рассмотреть выдающиеся картины XV–XVII веков. Елена - кандидат исторических наук и автор книг «Разгадай код художника» и «Вековые тайны живописи». Она также является гидом по Парижу и музеям Лувра и Орсе.

Уникальный взгляд на живопись

Ваши ожидания от встречи превратятся в увлекательную лекцию, где картины будут «читаться» как тексты, полные размышлений и смыслов, понятных современникам художников. Вы сможете увидеть, как переплетаются небесный и земной миры, выявляя богатую символику Рождества и Крещения, как отправной точки христианской религии.

Что вас ожидает?

  • Увлекательное исследование мира живописи;
  • Основное блюдо, которое приятно удивит;
  • Десерт, стилизованный под атмосферу вечера;
  • Бокал вина или чай/кофе на выбор;
  • Репортажная съемка события.

Не упустите возможность освежить свои знания о живописи и добавить новые впечатления к вашему следующему походу в музей. До встречи на атмосферном ужине!

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