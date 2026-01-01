Культограм: Песни знаменитых леди

Культограм приглашает на лекцию-концерт «Песни знаменитых леди»!
Вас ждут увлекательные истории о певицах различных эпох: от икон джаза до суперзвезд сегодняшнего дня. Также вы услышите их знаменитые хиты в новом звучании.
В этот вечер вы узнаете о творческом пути таких легенд, как Элла Фицджеральд, Джули Лондон, Эми Уайнхаус, Рианна, Анна Герман и других. Атмосфера утончённого джаза и ярких эстрадных песен не оставит вас равнодушными.
Лекцию и концерт представит Sofia Rossa — яркая певица с завораживающим тембром. Аккомпанировать ей будет Ангелина Келешян, очаровательная пианистка и солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова.
Спикер Sofia Rossa — лауреат международных конкурсов, и она создаст неповторимую атмосферу этой встречи. Фотограф будет запечатлевать все волшебство вечера, оставляя вам приятные кадры на память.
Стоимость участия составляет 3200 рублей.
В эту сумму входят:
Не упустите возможность стать частью этого яркого события. До встречи!