Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Культограм. Новогодние мелодии
Киноафиша Культограм. Новогодние мелодии

Культограм. Новогодние мелодии

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодние мелодии от Культограм

Проект Культограм приглашает на музыкальный вечер «Новогодние Мелодии», который создаст незабываемую атмосферу праздника. Это зажигательное событие обещает быть насыщенным и увлекательным, в нем вас ждут любимые новогодние песни и множество приятных сюрпризов.

Что вас ожидает?

  • Лекция о музыке Рождества и Нового Года из разных стран;
  • Концерт новогодних хитов;
  • Квиз для участников о популярных композициях;
  • Совместное исполнение любимых песен;
  • Подарки для самых активных участников.

Ведущие вечера

Певица Sofia Rossa, лауреат международных конкурсов, исполнит знаменитые композиции и проведёт вечер, создавая атмосферу настоящего праздника. Её нежный тембр, а также увлекательная лекция подарят вам волшебное настроение. За фортепиано будет выступать Елена Лубяная, талантливая пианистка и лауреат международных конкурсов.

Дополнительные возможности

Фотограф запечатлеет все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память. Стоимость участия составляет 3200 рублей, что включает:

  • Концерт и увлекательное знакомство с историей новогодней музыки;
  • Основное блюдо;
  • Десерт;
  • Бокал вина или чая/кофе;
  • Репортажную съемку.

Скидки для групп

Для компаний от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Не упустите возможность отметить праздник в компании друзей!

Культограм — современный лекторий, предлагающий вдохновляющие встречи с экспертами в уютной атмосфере нашего города. Присоединяйтесь к нам, чтобы получить качественный и интересный контент в мире теории и практики.

До встречи на новогоднем вечере!

Купить билет на концерт Культограм. Новогодние мелодии

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
19:30
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Tribute to Louis Armstrong
12+
Джаз
Tribute to Louis Armstrong
19 декабря в 22:00 Эссе
от 1400 ₽
Наталья Краснова
18+
Юмор
Наталья Краснова
4 апреля в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Мураками. Избранное
12+
Рок
Мураками. Избранное
5 апреля в 19:00 Мёд
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше