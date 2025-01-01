Культограм. Новогодние мелодии

Проект Культограм приглашает на музыкальный вечер «Новогодние Мелодии», который создаст незабываемую атмосферу праздника. Это зажигательное событие обещает быть насыщенным и увлекательным, в нем вас ждут любимые новогодние песни и множество приятных сюрпризов.
Певица Sofia Rossa, лауреат международных конкурсов, исполнит знаменитые композиции и проведёт вечер, создавая атмосферу настоящего праздника. Её нежный тембр, а также увлекательная лекция подарят вам волшебное настроение. За фортепиано будет выступать Елена Лубяная, талантливая пианистка и лауреат международных конкурсов.
Фотограф запечатлеет все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память. Стоимость участия составляет 3200 рублей, что включает:
Для компаний от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Не упустите возможность отметить праздник в компании друзей!
Культограм — современный лекторий, предлагающий вдохновляющие встречи с экспертами в уютной атмосфере нашего города. Присоединяйтесь к нам, чтобы получить качественный и интересный контент в мире теории и практики.
До встречи на новогоднем вечере!