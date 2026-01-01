Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Культограм: Научный стендап «Польза науки»
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Научный стендап «Польза науки»

Культограм: Научный стендап «Польза науки»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О выставке

Интеллектуальный вечер с Михаилом Каптюгом в клубе Эссе

Приглашаем вас на увлекательный вечер, где химик Михаил Каптюг поделится своими знаниями о привычках, здоровье и здравом смысле. Встреча подойдет зрителям старше 18 лет.

О чем будем говорить?

Современный человек сталкивается с множеством мифов и маркетинговых уловок в области здоровья. Часто знания, полученные в школе по химии и физике, забываются, и мы принимаем решения не на основе фактов, а на страхах. Михаил Каптюг объяснит сложные вещи простым языком.

Темы встречи

  • Метаболизм и его влияние на организм
  • Эффект кофе и алкоголя на здоровье
  • Популярные БАДы и коллаген: мифы и реальность
  • Новые тренды из мира wellness

Программа сочетает в себе элементы научно-популярного подхода и стендапа, что делает её одновременно увлекательной и полезной. В завершение встречи вас ждёт сессия вопросов и ответов, где можно будет обсудить актуальные темы.

О спикере

Михаил Каптюг — выпускник химического факультета МГУ, химик, радиоведущий и основатель научно-популярного проекта Sciencely. Его уникальный подход к обучению и умение донести сложные идеи в легкой форме сделают этот вечер незабываемым.

Стоимость участия

Цена билета составляет 3500 рублей. В стоимость входят:

  • Увлекательное знакомство с наукой
  • Основное блюдо
  • Десерт
  • Бокал вина или чай/кофе
  • Репортажная съемка

Купить билет на выставка Культограм: Научный стендап «Польза науки»

Помощь с билетами
Июнь
18 июня четверг
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Место силы
18+
Мастер-класс

Место силы

22 июня в 20:00 Театр.doc industrial
от 1300 ₽
Обзорная экскурсия
6+
Экскурсия

Обзорная экскурсия

2 июня в 18:00 Театр кукол им. Образцова
от 650 ₽
Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»
12+
Лекция

Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

21 июня в 20:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 1000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше