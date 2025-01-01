Меню
Литературный хоррор-вечер с Культограм

Проект Культограм приглашает вас на уникальный литературный хоррор-вечер, посвященный одному из самых загадочных писателей русской литературы – Николаю Васильевичу Гоголю.

Погружение в атмосферу страха

Если вы готовы исследовать глубины своих страхов, этот вечер – для вас. Узнайте, как Гоголь создавал атмосферу неподдельного ужаса, черпая вдохновение из народных преданий и человеческих суеверий.

Юмор и недосказанность

На вечере вы сможете также изучить природу уникального гоголевского юмора, который вызывает слезы смеха, а затем вдруг не оставляет вас в покое ни на мгновение. Мы расскажем о знаменитом гоголевском приеме «недосказанности», который зачастую пугает больше, чем подробные описания созданий ужасов.

Зачем на вечер?

Вы не только погрузитесь в мистическую классику русской литературы, но и убедитесь, что идеи Гоголя оказали большое влияние на современный кинематограф ужасов. А костюмы мистических персонажей приветствуются!

Вкусовые наслаждения

Наш шеф-повар предложит вам изысканные угощения, соответствующие тематике вечера, в сопровождении вина или чая/кофе.

Эксперт вечера

Спикером вечера будет Мила Сочнева – филолог, преподаватель словесности и просветительница, которая раскроет самые интересные моменты творчества Гоголя.

Что входит в стоимость?

Стоимость участия составляет 3500 рублей и включает:

  • погружение в мистический мир Николая Гоголя;
  • основное блюдо;
  • тематический десерт;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажную съемку.

О проекте

Культограм – это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram_moscow стремится разбавить бесконечный поток информации качественным и интересным контентом.

Скидка для компаний

Для группы от 5 человек предусмотрена специальная скидка на покупку билетов. Дополнительные вопросы можно задать через наш Instagram.

До встречи!

Октябрь
30 октября четверг
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3500 ₽

