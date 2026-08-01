Вечер любви и страсти в мире мифов

Когда Олимп засыпает, пробуждаются желания. Прикоснитесь к миру, где Афродита нашёптывает тайны любви, Арес разжигает страсть, а Дионис приглашает в вихрь наслаждения и вина. На этом уникальном вечере мы обсудим мифы, знакомые с детства, но с новой, откровенной стороны!

О чем пойдет речь

Древнегреческая мифология полна интриг и страстей. Мы раскроем яркую личную жизнь богов Олимпа, научимся жалеть Медузу Горгону и узнаем, каким образом появился Минотавр. Также обсудим, о каком подвиге Геракла принято молчать.

Атмосфера вечера

Наш уютный Джаз клуб «Эссе» ждет вас с вином и изысканными блюдами, создавая настоящую атмосферу пира. Погружение в мир мифов будет сопровождаться вкусовыми изысками и приятной компанией.

Спикер вечера

Ведущей программы станет Полина Касперович — сооснователь проекта «Культограм», культуролог, автор книги по искусству, радиофизик и член Евразийского художественного Союза. Под её чутким руководством вечер станет незабываемым.

Что входит в стоимость

Стоимость участия составляет 3500 рублей и включает:

погружение в мир мифов для взрослых;

основное блюдо;

десерт в тематике вечера;

бокал вина или чай/кофе;

репортажная съемка.

О проекте «Культограм»

Культограм — это современный лекторий, проводящий вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект @cultogram_moscow призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.