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Культограм: Мифы Древней Греции
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Мифы Древней Греции

Культограм: Мифы Древней Греции

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О выставке

Вечер любви и страсти в мире мифов

Когда Олимп засыпает, пробуждаются желания. Прикоснитесь к миру, где Афродита нашёптывает тайны любви, Арес разжигает страсть, а Дионис приглашает в вихрь наслаждения и вина. На этом уникальном вечере мы обсудим мифы, знакомые с детства, но с новой, откровенной стороны!

О чем пойдет речь

Древнегреческая мифология полна интриг и страстей. Мы раскроем яркую личную жизнь богов Олимпа, научимся жалеть Медузу Горгону и узнаем, каким образом появился Минотавр. Также обсудим, о каком подвиге Геракла принято молчать.

Атмосфера вечера

Наш уютный Джаз клуб «Эссе» ждет вас с вином и изысканными блюдами, создавая настоящую атмосферу пира. Погружение в мир мифов будет сопровождаться вкусовыми изысками и приятной компанией.

Спикер вечера

Ведущей программы станет Полина Касперович — сооснователь проекта «Культограм», культуролог, автор книги по искусству, радиофизик и член Евразийского художественного Союза. Под её чутким руководством вечер станет незабываемым.

Что входит в стоимость

Стоимость участия составляет 3500 рублей и включает:

  • погружение в мир мифов для взрослых;
  • основное блюдо;
  • десерт в тематике вечера;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажная съемка.

О проекте «Культограм»

Культограм — это современный лекторий, проводящий вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект @cultogram_moscow призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Купить билет на выставка Культограм: Мифы Древней Греции

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