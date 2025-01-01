Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Культограм: Марк Шагал
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Марк Шагал

Культограм: Марк Шагал

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Полет в мир Марка Шагала. Лекция в клубе Эссе

Марк Шагал — имя, которое известно не только в России, но и за её пределами. Его картины наполняют мир яркими красками, чудесами и любовью. На предстоящей встрече мы погрузимся в многообразие творчества этого выдающегося художника и разберем, как важнейшие события XX века отразились в его судьбе и работах.

Что вас ждет на встрече?

Во время встречи мы обсудим:

  • Как сын селёдочника, вопреки мечтам родителей, стал художником, а не бухгалтером?
  • Кем была муза Шагала и на каких полотнах её можно увидеть?
  • Какой город занимал главное место в сердце и творчестве мастера?
  • Какую силу изображения героев заставляют «парить» над землёй?

Эта встреча будет действительно увлекательным полетом в историю художника!

Спикер и атмосфера

Спикер мероприятия — Александра Солдатова, художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве XX века. Она также является арт-терапевтом. Уникальную атмосферу вечера подчеркнет фотограф, который запечатлеет все волшебство события и оставит вам приятные воспоминания в виде кадров.

Стоимость участия

Стоимость участия составляет 3500 рублей и включает в себя:

  • Увлекательное погружение в мир Марка Шагала;
  • Основное блюдо;
  • Десерт в стилистике вечера;
  • Бокал вина или чай/кофе;
  • Репортажная съёмка.

О проекте Культограм

Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван предложить качественный и интересный контент, отвлекая от потока информации.

Скидки для групп

Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Не упустите возможность присоединиться к нам и насладиться вечером искусства!

До встречи на атмосферном ужине!

Купить билет на выставка Культограм: Марк Шагал

Помощь с билетами
Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
3 октября в 17:10 Арт-пространство Futurione
от 1970 ₽
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
6+
Классическое искусство Живопись
Входной билет на выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика»
12 октября в 14:30 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Планетарий
6+
Естественно-научные Интерактивный
Планетарий
8 ноября в 12:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше