Полет в мир Марка Шагала. Лекция в клубе Эссе

Марк Шагал — имя, которое известно не только в России, но и за её пределами. Его картины наполняют мир яркими красками, чудесами и любовью. На предстоящей встрече мы погрузимся в многообразие творчества этого выдающегося художника и разберем, как важнейшие события XX века отразились в его судьбе и работах.

Что вас ждет на встрече?

Во время встречи мы обсудим:

Как сын селёдочника, вопреки мечтам родителей, стал художником, а не бухгалтером?

Кем была муза Шагала и на каких полотнах её можно увидеть?

Какой город занимал главное место в сердце и творчестве мастера?

Какую силу изображения героев заставляют «парить» над землёй?

Эта встреча будет действительно увлекательным полетом в историю художника!

Спикер и атмосфера

Спикер мероприятия — Александра Солдатова, художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве XX века. Она также является арт-терапевтом. Уникальную атмосферу вечера подчеркнет фотограф, который запечатлеет все волшебство события и оставит вам приятные воспоминания в виде кадров.

Стоимость участия

Стоимость участия составляет 3500 рублей и включает в себя:

Увлекательное погружение в мир Марка Шагала;

Основное блюдо;

Десерт в стилистике вечера;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съёмка.

О проекте Культограм

Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван предложить качественный и интересный контент, отвлекая от потока информации.

Скидки для групп

Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Не упустите возможность присоединиться к нам и насладиться вечером искусства!

До встречи на атмосферном ужине!