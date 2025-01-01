Ужин с лекцией о человеке-легенде эпохи Возрождения с Натальей Лавреновой

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный жизни и творчеству великого мастера — Леонардо да Винчи. Этот спектакль станет настоящим погружением в мир искусства и науки, где вы узнаете множество интересных деталей о великом художнике.

Что вас ждет?

Детство и семья Леонардо: Узнаем о его отношениях с семьей, включая малоизвестные факты о матери.

Мона Лиза: разгадка тайны: Разберем историю создания самой знаменитой картины в мире. Кто была Мона Лиза? Почему картина стала феноменом? И почему Леонардо не отдал её заказчику?

Влияние на науку и медицину: Поговорим о новаторских исследованиях и изобретениях Леонардо, опередивших своё время, его вкладе в анатомию и медицину.

Личная жизнь и обвинение в садомии: Заглянем в личные аспекты жизни художника.

Секреты живописной техники: Раскроем секреты его уникальной техники и проанализируем его великие шедевры.

Последние годы жизни: Узнаем о последних годах Леонардо, его инсульте, параличе руки и присутствии ли короля Франции при его смерти.

Дополнительные детали

В конце вечера вас ждет список рекомендованной литературы для дальнейшего изучения жизни и творчества этого удивительного человека. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в эпоху Возрождения!

Спикер вечера

Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн лектория, приглашенный преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы.

Ужин и атмосфера

На ужине вас будут ждать фирменные блюда от шеф-повара Джаз-клуба ESSE @jazzclubesse в сопровождении вина или ароматного чая/кофе. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, разговоры о прекрасном. Фотограф запечатает все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память.

Что вас ожидает

Увлекательное погружение в эпоху Возрождения;

Основное блюдо;

Десерт;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съемка.

До встречи на ужине!