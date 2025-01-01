Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Культограм: Леонардо да Винчи. Тайны гения
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Леонардо да Винчи. Тайны гения

Культограм: Леонардо да Винчи. Тайны гения

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О выставке

Ужин с лекцией о человеке-легенде эпохи Возрождения с Натальей Лавреновой

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный жизни и творчеству великого мастера — Леонардо да Винчи. Этот спектакль станет настоящим погружением в мир искусства и науки, где вы узнаете множество интересных деталей о великом художнике.

Что вас ждет?

  • Детство и семья Леонардо: Узнаем о его отношениях с семьей, включая малоизвестные факты о матери.
  • Мона Лиза: разгадка тайны: Разберем историю создания самой знаменитой картины в мире. Кто была Мона Лиза? Почему картина стала феноменом? И почему Леонардо не отдал её заказчику?
  • Влияние на науку и медицину: Поговорим о новаторских исследованиях и изобретениях Леонардо, опередивших своё время, его вкладе в анатомию и медицину.
  • Личная жизнь и обвинение в садомии: Заглянем в личные аспекты жизни художника.
  • Секреты живописной техники: Раскроем секреты его уникальной техники и проанализируем его великие шедевры.
  • Последние годы жизни: Узнаем о последних годах Леонардо, его инсульте, параличе руки и присутствии ли короля Франции при его смерти.

Дополнительные детали

В конце вечера вас ждет список рекомендованной литературы для дальнейшего изучения жизни и творчества этого удивительного человека. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в эпоху Возрождения!

Спикер вечера

Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн лектория, приглашенный преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы.

Ужин и атмосфера

На ужине вас будут ждать фирменные блюда от шеф-повара Джаз-клуба ESSE @jazzclubesse в сопровождении вина или ароматного чая/кофе. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, разговоры о прекрасном. Фотограф запечатает все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память.

Что вас ожидает

  • Увлекательное погружение в эпоху Возрождения;
  • Основное блюдо;
  • Десерт;
  • Бокал вина или чай/кофе;
  • Репортажная съемка.

До встречи на ужине!

Купить билет на выставка Культограм: Леонардо да Винчи. Тайны гения

Помощь с билетами
Январь
29 января четверг
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
28 января в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1350 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
13 декабря в 12:10 Центр «Марс»
от 950 ₽
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
0+
Интерактивный
Свободное посещение Музея Гарри Поттера (выходные)
27 декабря в 13:50 Музей Гарри Поттера
от 790 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше