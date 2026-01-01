Культограм: Кутеж по-московски
Культограм: Кутеж по-московски

Культограм: Кутеж по-московски

Возраст 6+
Билеты от 0₽

О выставке

Кутежи по-московски: удивительные истории из ресторанов

Москва всегда славилась своими пирушками и кутежами. Начало этой традиции положили рестораны в Петровском парке — идеальном месте для веселья и устрашения. Почему именно там? Большие расстояния заставляли столичных гурманов отправляться в «Яръ» или «Стрельну», где каждый мог оставить яркие впечатления и статьи в светской хронике.

Кутилы, возвращавшись из таких заведений, зачастую становились объектом шуток и городских легенд. Никакие слухи не могли помешать репутации тех, кто умел веселиться, особенно если все счета были оплачены, а извинения незамедлительно принесены. Как правило, выпивка способствовала неожиданным конфликтам, однако, в конечном итоге, это лишь придавало шарма вечеринкам.

Легенды ресторанов

Московские рестораны не только являются местом для кутежа, но и хранят множество удивительных историй. Каждое заведение — это не просто фон для веселья, а живой свидетель множества событий, происходивших на его территории.

Спикер вечера

На мероприятии вас будет ждать Ирина Буреева — гид-культуролог, организатор экскурсий по городу и блогер. Она также является постоянным экспертом на радио и ТВ, участвует в городских проектах и предложит увлекательные рассказы о московских кутежах.

Что включает стоимость?

В стоимость входят:

  • Яркий рассказ спикера;
  • Основное блюдо;
  • Десерт;
  • Бокал вина или чай/кофе;
  • Репортажная съемка.

Приглашаем вас насладиться не только кулинарными изысками, но и узнать удивительные истории, связанные с традициями московских кутежей!

Июль
2 июля четверг
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

