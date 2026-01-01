Культограм: Клод Моне. Мгновение на холсте
Билеты от 3500₽
6+
О выставке

Вдохновение света: лекция о Клоде Моне в клубе Эссе

Клод Моне — художник, который навсегда изменил взгляд на живопись. Его картина «Впечатление. Восход солнца» дала название целому направлению в искусстве — импрессионизму. Моне вышел из своей мастерской на природу, чтобы запечатлеть мир таким, каким он является в конкретный момент: изменчивым, живым и наполненным светом.

На предстоящей лекции мы пройдем удивительный путь художника — от бедного новатора, непонятаго современниками, до мастера, чьи произведения стали символами новой живописи. Мы обсудим его поиски цвета и света, а также серийные картины, где один и тот же мотив меняется в зависимости от времени суток и погоды.

Вы узнаете, как создавались известные работы, такие как «Стога сена», «Руанский собор» и легендарные «Кувшинки». Также будет интересно узнать, как идеи Моне отразились на моде. Эта лекция даст возможность увидеть, как художник приручил мимолетные впечатления и превратил их в вечное искусство.

Приходите, чтобы открыть для себя магию света, благодаря которой живопись навсегда изменилась!

Июнь
25 июня четверг
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3500 ₽

