Приглашаем вас на уникальный вечер, где вы сможете насладиться не только вкусной едой, но и атмосферой, вдохновленной легендарным брендом VERSACE. Стоимость участия составляет 3500 рублей.
Для групп от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Чтобы узнать подробности и получить скидку, свяжитесь с нами по номеру +79263577319.
Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram стремится разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.
Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! До встречи на ужине!