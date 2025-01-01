Ужин в стиле VERSACE: Погружение в мир роскоши

Приглашаем вас на уникальный вечер, где вы сможете насладиться не только вкусной едой, но и атмосферой, вдохновленной легендарным брендом VERSACE. Стоимость участия составляет 3500 рублей.

Что включено в стоимость?

Увлекательное погружение в мир VERSACE

Основное блюдо

Десерт

Бокал вина или чай/кофе

Репортажная съемка для запечатления лучших моментов вечера

Скидки для компаний

Для групп от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Чтобы узнать подробности и получить скидку, свяжитесь с нами по номеру +79263577319.

О проекте Культограм

Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram стремится разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! До встречи на ужине!