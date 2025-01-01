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Культограм: Иван Айвазовский
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Иван Айвазовский

Культограм: Иван Айвазовский

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Ужин в стиле VERSACE: Погружение в мир роскоши

Приглашаем вас на уникальный вечер, где вы сможете насладиться не только вкусной едой, но и атмосферой, вдохновленной легендарным брендом VERSACE. Стоимость участия составляет 3500 рублей.

Что включено в стоимость?

  • Увлекательное погружение в мир VERSACE
  • Основное блюдо
  • Десерт
  • Бокал вина или чай/кофе
  • Репортажная съемка для запечатления лучших моментов вечера

Скидки для компаний

Для групп от 5 человек предусмотрена скидка 10%. Чтобы узнать подробности и получить скидку, свяжитесь с нами по номеру +79263577319.

О проекте Культограм

Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram стремится разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события! До встречи на ужине!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
19:30 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Интерактивный лазерный тир
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Интерактивный
Интерактивный лазерный тир
3 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
9 августа в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 700 ₽
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
15 августа в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5000 ₽
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