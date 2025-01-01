Меню
Культограм: «История Нового года и Рождества»
Билеты от 3900₽
Киноафиша Культограм: «История Нового года и Рождества»

Культограм: «История Нового года и Рождества»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3900₽

О выставке

Вечер новогодних традиций с проектом Культограм

Проект Культограм приглашает на незабываемый вечер с элементами живой музыки под названием «Let it snow! История Нового года и Рождества»!

Узнайте о новогодних традициях

На этом мероприятии спикер Александра Солдатова расскажет о самых интересных аспектах новогодних традиций. Вы узнаете:

  • Когда родились Дед Мороз и Санта Клаус;
  • Почему принято класть подарки в носочки;
  • Почему самая правильная ёлочная игрушка - это яблоко.

Музыка разных эпох

Музыкант Александра Калинина погрузит нас в атмосферу различных эпох, пока мы услышим, как рождественская музыка менялась со временем и узнаем причины этих изменений.

Искусство в новогоднем контексте

Также во время вечера мы увидим, как новогодняя тема проявляется в творчестве известных художников ХХ века. Вы сможете насладиться работами Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Анри Матисса и Сальвадора Дали.

Завершение вечера

Мероприятие завершится белыми картинами на белом фоне, что символизирует обнуление и возможность начать новый год с чистого листа.

О спикере

Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, а также арт-терапевт. Она подготовила много интересного и полезного для всех, кто хочет разобраться в новогодних традициях и их культурном значении.

Купить билет на выставка Культограм: «История Нового года и Рождества»

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 3900 ₽

