Проект Культограм приглашает на незабываемый вечер с элементами живой музыки под названием «Let it snow! История Нового года и Рождества»!
На этом мероприятии спикер Александра Солдатова расскажет о самых интересных аспектах новогодних традиций. Вы узнаете:
Музыкант Александра Калинина погрузит нас в атмосферу различных эпох, пока мы услышим, как рождественская музыка менялась со временем и узнаем причины этих изменений.
Также во время вечера мы увидим, как новогодняя тема проявляется в творчестве известных художников ХХ века. Вы сможете насладиться работами Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Анри Матисса и Сальвадора Дали.
Мероприятие завершится белыми картинами на белом фоне, что символизирует обнуление и возможность начать новый год с чистого листа.
Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, а также арт-терапевт. Она подготовила много интересного и полезного для всех, кто хочет разобраться в новогодних традициях и их культурном значении.