Вечер новогодних традиций с проектом Культограм

Проект Культограм приглашает на незабываемый вечер с элементами живой музыки под названием «Let it snow! История Нового года и Рождества»!

Узнайте о новогодних традициях

На этом мероприятии спикер Александра Солдатова расскажет о самых интересных аспектах новогодних традиций. Вы узнаете:

Когда родились Дед Мороз и Санта Клаус;

Почему принято класть подарки в носочки;

Почему самая правильная ёлочная игрушка - это яблоко.

Музыка разных эпох

Музыкант Александра Калинина погрузит нас в атмосферу различных эпох, пока мы услышим, как рождественская музыка менялась со временем и узнаем причины этих изменений.

Искусство в новогоднем контексте

Также во время вечера мы увидим, как новогодняя тема проявляется в творчестве известных художников ХХ века. Вы сможете насладиться работами Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Анри Матисса и Сальвадора Дали.

Завершение вечера

Мероприятие завершится белыми картинами на белом фоне, что символизирует обнуление и возможность начать новый год с чистого листа.

О спикере

Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, а также арт-терапевт. Она подготовила много интересного и полезного для всех, кто хочет разобраться в новогодних традициях и их культурном значении.