Вечер Hermès: мода и культура в одном флаконе

Приглашаем вас на уникальный вечер "Hermès" проекта Культограм! Наши зрители давно ждали эту тему, и мы рады представить ее вам.

От традиций к современности

"Hermès" не гонится за модой, а создает её. На встрече мы обсудим, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, а также узнаем, почему за сумками этого бренда охотятся как за настоящими артефактами. Что же стоит за магическим вопросом: "это же Hermès"?

Спикер вечеринки

Спикером встречи станет Полина Касперович - сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик и член Евразийского художественного Союза.

Стоимость участия

Цена билета составляет 3500 рублей. В стоимость входят:

вхождение в мир моды;

основное блюдо;

десерт в тематике вечера;

бокал вина или чай/кофе;

репортажная съемка.

О проекте Культограм

Культограм - это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram_moscow создан, чтобы разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.