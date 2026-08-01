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Культограм: Hermès
Билеты от 3500₽
Киноафиша Культограм: Hermès

Культограм: Hermès

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О выставке

Вечер Hermès: мода и культура в одном флаконе

Приглашаем вас на уникальный вечер "Hermès" проекта Культограм! Наши зрители давно ждали эту тему, и мы рады представить ее вам.

От традиций к современности

"Hermès" не гонится за модой, а создает её. На встрече мы обсудим, как дом с конным прошлым превратился в символ тихой власти, а также узнаем, почему за сумками этого бренда охотятся как за настоящими артефактами. Что же стоит за магическим вопросом: "это же Hermès"?

Спикер вечеринки

Спикером встречи станет Полина Касперович - сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик и член Евразийского художественного Союза.

Стоимость участия

Цена билета составляет 3500 рублей. В стоимость входят:

  • вхождение в мир моды;
  • основное блюдо;
  • десерт в тематике вечера;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажная съемка.

О проекте Культограм

Культограм - это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект @cultogram_moscow создан, чтобы разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Купить билет на выставка Культограм: Hermès

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