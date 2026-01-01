Культограм: Фёдор Шехтель. Архитектура как жизнь
Культограм: Фёдор Шехтель. Архитектура как жизнь

О выставке

Лекция о Фёдоре Шехтеле: талант и загадки архитектора

Фёдор Шехтель — один из самых ярких представителей московского модерна. Его постройки, созданные на рубеже 19 и 20 веков, до сих пор пленяют своей уникальностью. Шехтель проектировал особняки для богатейших горожан, строил театры и разрабатывал интерьерные решения, оставляя за собой невероятный след в истории архитектуры.

Но жизнь этого мастера была полна испытаний. Интересно, что в своё время он был изгнан из училища. Как же он смог стать яркой звездой архитектуры? Кто были его заказчиками и почему он, несмотря на успех, испытывал финансовые трудности? На лекции вы узнаете о сложных отношениях Шехтеля с его тёщей и о том, каким образом он общался с великим поэтом Владимиром Маяковским.

Кроме того, вы сможете узнать, какую сказку написал Шехтель на закате жизни и помнят ли потомки о знаменитом прадеде.

Что вас ждёт на лекции?

Спикер Анна Рубченкова — аккредитованный экскурсовод и лектор, а также автор блога и «Красного гида» по Москве — поделится с вами множеством увлекательных историй о Шехтеле и его творениях.

В стоимость участия ходят:

  • погружение в мир архитектуры;
  • основное блюдо;
  • десерт;
  • бокал вина или чай/кофе;
  • репортажная съемка.

Не упустите возможность узнать больше о загадочном архитекторе и насладиться красотой его построек!

Июнь
10 июня среда
19:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

