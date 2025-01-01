Спектакль Культограм: Фаина Раневская

Проект Культограм приглашает 31 мая в 14:00 на долгожданную премьеру лекции «Фаина Раневская». Возрастное ограничение: 18+
«Ты видела, какие актрисы красивые, а ты куда лезешь с таким лицом?» — эти слова произнес родной отец Фаины Раневской. Так началась непростая жизнь женщины, которая всегда была честна и беспощадна в своих высказываниях.
Как еврейская девочка Фанни Фельдман стала одной из самых известных русских актрис ХХ века? Когда она приехала в Москву, её не приняли ни в один театр, ни в одну школу. Тем не менее, её образы на сцене были великолепными, ироничными и запоминающимися.
Раневская прославилась не только своими ролями, но и фразой «Муля, не нервируй меня!», которую она так и не смогла полюбить.
Вместе с Полиной Лариной, деятелем культуры, драматургом и кинорежиссёром, зрители отправятся в увлекательное путешествие по жизненному пути «Королевы второго плана» — от её рождения в маленьком провинциальном Таганроге до покорения столичных театров. Не забудем и о её ролях в кино!
Стоимость билета: 3200 рублей. В эту сумму входят:
Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжитесь с нами по номеру 89281245512.
Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.
