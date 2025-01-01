Ужин в честь Фаины Раневской: «Фаина Раневская. Королева эпизода»

Проект Культограм приглашает вас на уникальный вечер, посвященный величайшей актрисе XX века — Фаине Раневской. Несмотря на отсутствие главных ролей, её эпизоды оставили незабываемый след в театре.

Что вас ждет на вечере?

С нашим экспертом Светланой Тарасовой мы ответим на множество волнующих вопросов:

Как Фанни Фельдман стала Фаиной Раневской?

Почему она жила «между хлебом и зрелищем»?

Кто появился в её судьбе на склоне лет?

Какую роль она отчаянно не любила?

Сегодня её остроумные афоризмы, собранные в книгу, заставляют нас смеяться до слез. Однако сама Раневская мечтала о главных ролях и большой любви, страдая от одиночества. «Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка», — говорит одна из её знаменитых фраз. На этом вечере мы попробуем остановить мгновение, чтобы оценить и поблагодарить Раневскую за её уникальный талант.

Гастрономическая часть вечера

Наш шеф-повар угостит вас изысканными блюдами, которые будут сопровождаться вином, чаем или кофе. В стоимость билета входят:

Погружение в мир Фаины Раневской;

Основное блюдо;

Десерт;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съемка.

О Культограме

Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города.Проект направлен на создание качественного, полезного и интересного контента среди потока информации.

Специальные предложения

NEW! Скидки на покупку билетов для групп от 5 человек. Уточнять детали можно через сообщения.

До встречи на вечере!