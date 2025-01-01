Вечер, посвящённый Джорджио Армани в клубе Эссе

Проект Культограм приглашает вас на стильный вечер, посвящённый легенде моды — Джорджио Армани. Ему 91 год, он продолжает выходить на подиум и одевает мир от Милана до Голливуда.

Интересные факты о Джорджио Армани

Знали ли вы, что легендарный дизайнер мечтал стать врачом? Кроме того, его имя неожиданно связано с Арменией. Эти и другие увлекательные детали ожидают вас на вечере.

Спикер вечера

Встречу ведёт Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик и член Евразийского художественного Союза. Полина поделится своими знаниями о модной индустрии и её влиянии на культуру.

Что вас ждёт

Этот вечер — не просто встреча, это погружение в головокружительный мир моды. Вы получите возможность вдохновиться, завести новые знакомства и насладиться приятными сюрпризами.

Фотосъёмка

Фотограф запечатлит все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память.

Стоимость участия

Стоимость составляет 3500 рублей и включает:

увлекательное путешествие в мир моды;

основное блюдо;

десерт в тематике вечера;

бокал вина или чай/кофе;

репортажную съёмку.

Скидки для компаний

Скидка на покупку билетов для компаний от 5 человек. Подробности можно узнать у представителей проекта.

До встречи на ужине!