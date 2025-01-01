Культограм: Агата Кристи

Проект Культограм приглашает вас 13 августа в 19:30 на атмосферный ужин «Агата Кристи. Королева детектива». Это уникальное событие погрузит вас в невероятную историю о девочке, которую не хотели учить читать, но которая впоследствии стала создательницей классики детективного жанра!
На ужине вы узнаете:
Историю жизни, творчества и любви знаменитой писательницы расскажет Полина Ларина — деятель культуры, драматург и кинорежиссер. Каждый гость встречи сможет почувствовать себя детективом и помочь разгадать преступление, что добавит интриги и увлекательности в вечер!
Фотограф запечатлеет все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память
Цена билета составляет 3200 рублей. В стоимость входят:
Для компаний от 5 человек действует скидка 10%.
Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект создан, чтобы разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! До встречи на ужине!