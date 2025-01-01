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Культограм: Агата Кристи
Киноафиша Культограм: Агата Кристи

Культограм: Агата Кристи

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ужин «Агата Кристи. Королева детектива»

Проект Культограм приглашает вас 13 августа в 19:30 на атмосферный ужин «Агата Кристи. Королева детектива». Это уникальное событие погрузит вас в невероятную историю о девочке, которую не хотели учить читать, но которая впоследствии стала создательницей классики детективного жанра!

Что вас ждет?

На ужине вы узнаете:

  • Почему Агата Кристи была замужем за настоящим рыцарем?
  • Как однажды она исчезла, и вся Британия отправилась на её поиски?
  • Правда ли, что любви все возрасты покорны?

Историю жизни, творчества и любви знаменитой писательницы расскажет Полина Ларина — деятель культуры, драматург и кинорежиссер. Каждый гость встречи сможет почувствовать себя детективом и помочь разгадать преступление, что добавит интриги и увлекательности в вечер!

Фотосессия на память

Фотограф запечатлеет все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память 

Стоимость участия

Цена билета составляет 3200 рублей. В стоимость входят:

  • Увлекательное погружение в историю Агаты Кристи;
  • Основное блюдо;
  • Десерт;
  • Бокал вина или чай/кофе;
  • Репортажная съемка.

Для компаний от 5 человек действует скидка 10%

О проекте Культограм

Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект создан, чтобы разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! До встречи на ужине!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:30 от 3200 ₽

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