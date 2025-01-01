Культограм: Агата Кристи

Ужин «Агата Кристи. Королева детектива»

Проект Культограм приглашает вас 13 августа в 19:30 на атмосферный ужин «Агата Кристи. Королева детектива». Это уникальное событие погрузит вас в невероятную историю о девочке, которую не хотели учить читать, но которая впоследствии стала создательницей классики детективного жанра!

Что вас ждет?

На ужине вы узнаете:

Почему Агата Кристи была замужем за настоящим рыцарем?

Как однажды она исчезла, и вся Британия отправилась на её поиски?

Правда ли, что любви все возрасты покорны?

Историю жизни, творчества и любви знаменитой писательницы расскажет Полина Ларина — деятель культуры, драматург и кинорежиссер. Каждый гость встречи сможет почувствовать себя детективом и помочь разгадать преступление, что добавит интриги и увлекательности в вечер!

Фотосессия на память

Фотограф запечатлеет все волшебство вечера и оставит вам приятные кадры на память

Стоимость участия

Цена билета составляет 3200 рублей. В стоимость входят:

Увлекательное погружение в историю Агаты Кристи;

Основное блюдо;

Десерт;

Бокал вина или чай/кофе;

Репортажная съемка.

Для компаний от 5 человек действует скидка 10%.

О проекте Культограм

Культограм — это современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах нашего города. Проект создан, чтобы разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! До встречи на ужине!