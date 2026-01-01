Культодиночества, Монголоид, Дожди

Сольный концерт Культодиночества в баре «Дело не в тебе». Специальные гости: Монголоид и Дожди

В баре «Дело не в тебе» состоится знаковое событие — большой сольный концерт, который нельзя пропустить. Это мероприятие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей хорошей музыки.

Специальные гости

На сцену выйдут известные группы Монголоид и Дожди, которые порадуют зрителей своими яркими и запоминающимися выступлениями. Эти коллективы уже успели завоевать сердца поклонников своими оригинальными композициями и энергичными шоу.

Концерт будет интересен как давним фанатам, так и новым слушателям, готовым открыть для себя что-то новое в мире музыки.

Не упустите шанс насладиться живым выступлением и атмосферой творчества в этот вечер!