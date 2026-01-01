Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кулисы
Киноафиша Кулисы

Спектакль Кулисы

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о мечтах молодых артистов

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль, посвящённый жизни молодых артистов, жаждущих творческой свободы и признания. Они решают создать собственный театр, однако на их пути возникают серьёзные преграды: нехватка денег, выбор режиссёра и распределение ролей.

Пьеса, по которой поставлен спектакль, написана актёром Александром Липовским. Она основана на его личном опыте и театральных историях, наполненных актёрскими проколами и курьёзами, ставшими настоящими байками. Произведение отличается откровенным стилем и содержит элементы самоиронии, затрагивая глубокие темы творческих мук и стремления к мечте, которую нельзя предать.

Спектакль будет интересен зрителям, интересующимся за кулисами театральной жизни и творческими процессами артистов. Он обещает стать ярким событием для всех, кто ценит театр и хочет узнать больше о его закулисной стороне.

Купить билет на спектакль Кулисы

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73

В ближайшие дни

Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
0+
Детский Кукольный
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
21 марта в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Золушка
6+
Детский Музыка
Золушка
14 марта в 14:00 ДК железнодорожников
Билеты
Русский крест
16+
Моноспектакль Музыка
Русский крест
23 апреля в 19:00 Красноярская филармония
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше