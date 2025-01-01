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Кулинарный мастер-класс
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Кулинарный мастер-класс

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кулинарный мастер-класс в «Квартире 8» — это незабываемые впечатления и отличная идея, чтобы необычно отпраздновать день рождения и другие праздники в антураже самой известной мансарды Санкт-Петербурга! Понедельник — Италия: — салат цезарь с цыплёнком и соусом песто; — паста с белыми грибами и сыром таледжио; — крем сабайон с ванильным джелато и ягодами. Вторник — Грузия: — салат с хрустящим баклажаном; — хачапури по-аджарски; — долма с говядиной. Среда — Россия: — оливье с говяжьим языком и красной икрой; — уха царская; — котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом тар-тар. Четверг — Франция: — тар-тар с лососем и тунцом и чипсами из киноа; — филе-миньон с соусом из вешенок; — шоколадный фондан с мороженым и сахарной ватой. Пятница — Паназия: — том ям кунг; — вок с цыплёнком; — банановый спринг-ролл с апельсиновой карамелью. Суббота — Англия: — салат Джейми Оливера с гранатом; — ростбиф с перечным соусом и томлёными черри с розмарином; — йоркширский пудинг с заварным кремом и клубникой. Воскресенье — Хиты: — хрустящий баклажан со страчателлой; — равиоли с лососем и треской с муссом из пармезана; — брауни с вишней.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
15:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Квартира 8 Санкт-Петербург, Марата, 1/71, кв. 8
13:00 от 4500 ₽ 16:00 от 4500 ₽ 19:00 от 4500 ₽

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