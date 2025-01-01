Кулинарный мастер-класс в «Квартире 8» — это незабываемые впечатления и отличная идея, чтобы необычно отпраздновать день рождения и другие праздники в антураже самой известной мансарды Санкт-Петербурга! Понедельник — Италия: — салат цезарь с цыплёнком и соусом песто; — паста с белыми грибами и сыром таледжио; — крем сабайон с ванильным джелато и ягодами. Вторник — Грузия: — салат с хрустящим баклажаном; — хачапури по-аджарски; — долма с говядиной. Среда — Россия: — оливье с говяжьим языком и красной икрой; — уха царская; — котлеты из щуки с картофельным пюре и соусом тар-тар. Четверг — Франция: — тар-тар с лососем и тунцом и чипсами из киноа; — филе-миньон с соусом из вешенок; — шоколадный фондан с мороженым и сахарной ватой. Пятница — Паназия: — том ям кунг; — вок с цыплёнком; — банановый спринг-ролл с апельсиновой карамелью. Суббота — Англия: — салат Джейми Оливера с гранатом; — ростбиф с перечным соусом и томлёными черри с розмарином; — йоркширский пудинг с заварным кремом и клубникой. Воскресенье — Хиты: — хрустящий баклажан со страчателлой; — равиоли с лососем и треской с муссом из пармезана; — брауни с вишней.