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Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»
Киноафиша Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»

Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»

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О выставке

Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»

Приглашаем детей и их родителей на самый вкусный мастер-класс, который пройдет в невероятно теплой и семейной атмосфере.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Роспись вкусного печенья Лабубу глазурью (3 шт.)
  • Знакомство с техниками росписи и создание уникального дизайна
  • Секреты и лайфхаки от нашего опытного мастера

Это увлекательное занятие подходит для детей от 4 лет и сочетает в себе творчество, вкус и вдохновение!

Дополнительные возможности

После кулинарного мастер-класса вы сможете оставаться в парке без ограничений по времени. Участвуйте во всех мероприятиях на открытых пространствах парка: пользуйтесь аттракционами, посещайте сферический кинотеатр, ловите рыбу на озере, ищите выход из зеркального лабиринта или катайтесь на огромной горке.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием!

Купить билет на выставка Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»

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27 июня суббота
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