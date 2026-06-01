Кулинарный мастер-класс «Роспись печенья Лабубу»

Приглашаем детей и их родителей на самый вкусный мастер-класс, который пройдет в невероятно теплой и семейной атмосфере.

Что вас ждет на мастер-классе?

Роспись вкусного печенья Лабубу глазурью (3 шт.)

Знакомство с техниками росписи и создание уникального дизайна

Секреты и лайфхаки от нашего опытного мастера

Это увлекательное занятие подходит для детей от 4 лет и сочетает в себе творчество, вкус и вдохновение!

Дополнительные возможности

После кулинарного мастер-класса вы сможете оставаться в парке без ограничений по времени. Участвуйте во всех мероприятиях на открытых пространствах парка: пользуйтесь аттракционами, посещайте сферический кинотеатр, ловите рыбу на озере, ищите выход из зеркального лабиринта или катайтесь на огромной горке.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием!