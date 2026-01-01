Кулинарная ёлка для детей в Севкабель Порту
Приглашаем детей и их родителей на увлекательный новогодний праздник, который объединяет кулинарию, веселье и сказочную атмосферу!
Что вас ждет?
- Кулинарный мастер-класс: вместе с маленькими кулинарами вы создадите необычные лакомства — сладкого Деда Мороза и забавного Оленя из желе.
- Игры и конкурсы: Дед Мороз и Снегурочка организуют увлекательные развлечения, чтобы зарядить всех праздничным настроением.
- Памятные фотографии: профессиональный фотограф запечатлеет самые яркие моменты.
- Новогодний подарок: каждый ребенок получит приятный сюрприз.
Как пройдет программа?
- Сбор гостей: встречаемся в уютной студии «Дети на кухне».
- Кулинарный мастер-класс: дети под руководством опытных наставников готовят праздничные десерты.
- Свободное время и перекус: небольшой перерыв для общения и отдыха.
- Праздничное шоу: поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, веселые конкурсы и новогодние чудеса.
Почему стоит прийти?
- Веселое и вкусное приключение для всей семьи.
- Возможность раскрыть творческие и кулинарные таланты детей.
- Заряд праздничного настроения и яркие впечатления.
Создайте незабываемый праздник вместе с «Дети на кухне»! 🎄✨