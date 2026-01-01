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Кулинарная елка в «Дети на кухне»
Киноафиша Кулинарная елка в «Дети на кухне»

Спектакль Кулинарная елка в «Дети на кухне»

Постановка
Дети на кухне 6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Кулинарная ёлка для детей в Севкабель Порту

Приглашаем детей и их родителей на увлекательный новогодний праздник, который объединяет кулинарию, веселье и сказочную атмосферу!

Что вас ждет?

  • Кулинарный мастер-класс: вместе с маленькими кулинарами вы создадите необычные лакомства — сладкого Деда Мороза и забавного Оленя из желе.
  • Игры и конкурсы: Дед Мороз и Снегурочка организуют увлекательные развлечения, чтобы зарядить всех праздничным настроением.
  • Памятные фотографии: профессиональный фотограф запечатлеет самые яркие моменты.
  • Новогодний подарок: каждый ребенок получит приятный сюрприз.

Как пройдет программа?

  1. Сбор гостей: встречаемся в уютной студии «Дети на кухне».
  2. Кулинарный мастер-класс: дети под руководством опытных наставников готовят праздничные десерты.
  3. Свободное время и перекус: небольшой перерыв для общения и отдыха.
  4. Праздничное шоу: поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, веселые конкурсы и новогодние чудеса.

Почему стоит прийти?

  • Веселое и вкусное приключение для всей семьи.
  • Возможность раскрыть творческие и кулинарные таланты детей.
  • Заряд праздничного настроения и яркие впечатления.

Создайте незабываемый праздник вместе с «Дети на кухне»! 🎄✨

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