Спектакль Кукушка. Сон 19

Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Режиссер Родион Барышев
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Пластический спектакль в Электротеатре Станиславский

Забытая станция. Двери открываются, глаза закрываются, и поезд подхватывает зазевавшихся пассажиров на лету, не делая остановки. Машинист, бог Гипнос, у которого отлетела «кукушка», совершает свои вечные странствия сквозь бессознательное. Эта новая работа пластической лаборатории режиссера Родиона Барышева по пьесе поэта и драматурга Родиона Прилепина погружает зрителя в мир снов и подсознания.

Содержимое спектакля

В спектакле «Кукушка. Сон 19» зритель становится свидетелем множества необычных сцен. Здесь Фрейд беседует с Эдипом, Сальвадор Дали умирает от жажды на пляже Кадакеса, а Луна плывет по танцующему лесу. Русалка и Олень слушают Персела в оперной ложе, в то время как Любовники сжимают друг друга в обречённых объятиях. Это абсурдный, смешной и хрупкий мир, где встречаются сущности подсознания и жадные обитатели перенапряженного разума.

Темы и символы

Спектакль обращается к важным темам: переходу от сна к реальности, от воспоминаний к предстоящему, от смерти к жизни. Здесь наслаждение переплетается с ужасом, красота – с жестокостью, а свет – с безнадежностью. Режиссер, следуя за словами Шекспира, напоминает зрителям: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь». Это создает атмосферу, где границы реальности и фантазии стираются.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры: Ольга Миронова, Людмила Привалова, Анна Фадеева, Инес Амами, Полина Кушнир, Дмитрий Рит, Елена Мёдова, Денис Глод, Михаил Бахрех, Дарья Мазур, Инна Любимова, Станислав Шилов, Марат Баратов, Екатерина Лоскутова, Юлия Глотова, Артём Соловьёв, Роман Шийко, Анна Шахова и Ксения Беляева.

Апрель
11 апреля суббота
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 3000 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 3000 ₽

