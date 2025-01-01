Трогательная история любви: спектакль «Кукушечка»

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Кукушечка», основанный на пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». Эта история о любви, счастье, семейных отношениях и трудностях судьбы позволит вам погрузиться в мир чувств и переживаний.

Герои спектакля — обыкновенные люди, наши современники, чьи судьбы затрагивают что-то глубоко спрятанное в душе. От них не ожидаешь чего-то грандиозного, но каждый из них носит в своем сердце настоящие драмы и радости.

Экспериментальный формат «Безрежиссера»

Спектакль представлен в уникальном формате «Безрежиссера», что дает возможность зрителю почувствовать себя частью происходящих на сцене событий. Это особенно важно для тактильного восприятия и эмоциональной связи с героями.

Где и когда

Спектакль пройдет 3 ноября, в воскресенье, в 19:30. Место проведения: ул. Пушкинская, д. 9. Вход через чёрные железные ворота во двор (дверь ворот открыта). После арки во дворе сразу поверните направо.

Не упустите возможность насладиться трогательной историей любви и услышать в песнях её отголоски. Ощутите, что же просыпается в сердце каждого из нас!