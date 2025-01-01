Семейный спектакль «Кукольный фейерверк» в Особняке Мясникова

Приглашаем вас в один из самых красивых особняков Петербурга на уникальный семейный спектакль Кукольного театра «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова!

История особняка

Действие кукольного спектакля развернётся на расстоянии вытянутой от вас руки на сцене Особняка Мясникова. В XX веке это место стало центром культурной жизни Петербурга — здесь ставились спектакли гениального режиссера Всеволода Мейерхольда, танцевала прима-балерина Матильда Кшесинская, а также выступали такие знаменитые артисты, как Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Особняк был настоящей точкой притяжения для светского общества.

Программа спектакля

Программа будет разделена на два отделения:

В первой части зрители увидят отрывки из спектакля «Зарисовки к Пушкину».

Во втором отделении перед публикой предстанут концертные номера, которые полностью раскроют разнообразие марионеток и их возможности.

Не упустите возможность погрузиться в магию кукольного театра вместе с Кукольным театром «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова из Москвы!