Спектакль Кукольный фейерверк

Приглашаем вас в один из самых красивых особняков Петербурга на уникальный семейный спектакль Кукольного театра «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова!
Действие кукольного спектакля развернётся на расстоянии вытянутой от вас руки на сцене Особняка Мясникова. В XX веке это место стало центром культурной жизни Петербурга — здесь ставились спектакли гениального режиссера Всеволода Мейерхольда, танцевала прима-балерина Матильда Кшесинская, а также выступали такие знаменитые артисты, как Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов. Особняк был настоящей точкой притяжения для светского общества.
Программа будет разделена на два отделения:
Не упустите возможность погрузиться в магию кукольного театра вместе с Кукольным театром «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова из Москвы!