Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кукольный дом
Киноафиша Кукольный дом

Спектакль Кукольный дом

16+
Режиссер Артем Устинов
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена

«Давай сядем и поговорим» — однажды сказала женщина мужчине, и началась новая эпоха в жизни и в театре. Норвежский драматург Генрик Ибсен одним из первых заставил героев выяснять отношения с помощью откровенного и честного разговора. Его пьесы, полные горьких истин, ярко представлены в «Кукольном доме».

Герои и их тайны

Нора и Торвальд Хельмер — идеальная пара, женатые уже 8 лет. Однако, за внешним благополучием скрывается тайна, способная разрушить их брак. Могут ли человеческие отношения выдержать испытание ложью? Не является ли жертвенность всего лишь проявлением эгоизма? Вопросы, возникающие в истории Норы, заставляют зрителя задуматься о природе любви и взаимопонимания.

Атмосфера и конфликт

Праздничный стол накрыт, свечи горят, и гости собираются на торжество. Но вдали слышится рокот северного моря — символ судьбы, которая сильнее человеческой воли. Кто в итоге победит в этой неравной схватке с неизбежностью? История Норы втягивает зрителя в мир острых вопросов и неразрешимых конфликтов.

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который заставит вас переосмыслить традиционные представления о любви и жертве.

Фотографии

Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом Кукольный дом
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше