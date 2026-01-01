Спектакль «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена

«Давай сядем и поговорим» — однажды сказала женщина мужчине, и началась новая эпоха в жизни и в театре. Норвежский драматург Генрик Ибсен одним из первых заставил героев выяснять отношения с помощью откровенного и честного разговора. Его пьесы, полные горьких истин, ярко представлены в «Кукольном доме».

Герои и их тайны

Нора и Торвальд Хельмер — идеальная пара, женатые уже 8 лет. Однако, за внешним благополучием скрывается тайна, способная разрушить их брак. Могут ли человеческие отношения выдержать испытание ложью? Не является ли жертвенность всего лишь проявлением эгоизма? Вопросы, возникающие в истории Норы, заставляют зрителя задуматься о природе любви и взаимопонимания.

Атмосфера и конфликт

Праздничный стол накрыт, свечи горят, и гости собираются на торжество. Но вдали слышится рокот северного моря — символ судьбы, которая сильнее человеческой воли. Кто в итоге победит в этой неравной схватке с неизбежностью? История Норы втягивает зрителя в мир острых вопросов и неразрешимых конфликтов.

