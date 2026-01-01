Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Куклы о куклах. Инструкция для людей
Билеты от 2000₽
Киноафиша Куклы о куклах. Инструкция для людей

Спектакль Куклы о куклах. Инструкция для людей

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Премьера в Театре кукол имени С.В. Образцова

В Театре кукол имени С.В. Образцова состоится премьера увлекательного спектакля, который познакомит зрителей с основными системами театра кукол. От перчаточных до марионеток, от планшетных до маппетов — каждый элемент театрального искусства будет раскрываться в семи динамичных скетчах. Особое внимание уделено закулисью театральной «кухни», что подарит зрителям уникальный взгляд на процесс создания спектаклей.

Интерактивность и энергия молодых актеров

«Куклы о куклах. Инструкция для людей» — это не просто спектакль, а ироничное и трепетное признание в любви театру. В нем соединяются академические знания, самоирония и живая, хулиганская энергия команды молодых актеров. Все они — выпускники Ярославского государственного театрального института имени Ф. Шишигина под руководством Н. Е. Хабариной и В. С. Новика.

Этот спектакль будет интересен всем, кто увлекается театром кукол и хочет лучше понять его творческий процесс. Не упустите шанс увидеть его в живую!

Купить билет на спектакль Куклы о куклах. Инструкция для людей

Помощь с билетами
Июнь
18 июня четверг
16:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Тартюф
16+
Комедия

Тартюф

14 июля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 3000 ₽
Сказка о царе Салтане
6+
Детский

Сказка о царе Салтане

7 июня в 11:00 Малый театр России
от 800 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма

Насмешница Фаина

31 мая в 19:00 Высоцкий
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше