Спектакль Куклы о куклах. Инструкция для людей

Премьера в Театре кукол имени С.В. Образцова

В Театре кукол имени С.В. Образцова состоится премьера увлекательного спектакля, который познакомит зрителей с основными системами театра кукол. От перчаточных до марионеток, от планшетных до маппетов — каждый элемент театрального искусства будет раскрываться в семи динамичных скетчах. Особое внимание уделено закулисью театральной «кухни», что подарит зрителям уникальный взгляд на процесс создания спектаклей.

Интерактивность и энергия молодых актеров

«Куклы о куклах. Инструкция для людей» — это не просто спектакль, а ироничное и трепетное признание в любви театру. В нем соединяются академические знания, самоирония и живая, хулиганская энергия команды молодых актеров. Все они — выпускники Ярославского государственного театрального института имени Ф. Шишигина под руководством Н. Е. Хабариной и В. С. Новика.

Этот спектакль будет интересен всем, кто увлекается театром кукол и хочет лучше понять его творческий процесс.