Кукольный гала-концерт

«Куклы из чемодана» — это настоящий кукольный гала-концерт, в котором переплетаются мини-опера, фокусы, превращения и танцы. Зрителей ждут волшебные истории о мечте, а в финале — приятный сюрприз! Все это будет представлено в исполнении очаровательных кукол театра и их артистичных создателей.

Необычный подзаголовок

У спектакля есть оригинальный подзаголовок — «Маленький концерт с оперой, фокусами в жанре кукломанической шизопии». Но что такое «кукломаническая шизопия»? Этот термин сложно объяснить тем, кто никогда не был на кукольных постановках Елены Трещинской, которая является актрисой, сказочницей и художником.

Сказочный мир на сцене

Елена Трещинская создает удивительный сказочный мир, где главными героями становятся авторские куклы. Она в одиночку разыгрывает целые истории, которые увлекают как детей, так и взрослых. Билеты на «Куклы из чемодана» — это отличный подарок, который подарит незабываемые эмоции и взрослым, и детям.

Музыка и волшебство

На сцене развернется настоящее шоу под музыку И.С. Баха, Джованни Перголези и Софьи Губайдуллиной. Из чемодана появятся кукольные персонажи, готовые разыграть феерическое представление. Здесь объединяются традиционный театр, цирк и даже элементы мини-оперы!

Время, наполненное волшебством

Спектакль «Куклы из чемодана» идет всего один час, но это время пролетает незаметно. Даже самые юные зрители не отвлекаются от сценического действия, погружаясь в яркую и захватывающую атмосферу. Постановка Елены Трещинской — это великолепный образец авторского театра, который оставит незабываемые впечатления.