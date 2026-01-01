Дипломный спектакль «Кукарача» в театре на Цюрупы

Театр на Цюрупы представляет дипломный спектакль студентов 4 курса по повести Нодара Думбадзе «Кукарача». Это история о тёплом вечере, когда друзья собираются вместе, чтобы вспомнить лейтенанта милиции Георгия Тушурашвили, известного под прозвищем Кукарача.

На сцене оживают воспоминания о его первой встрече с упрямым подростком Тамазом и его доброй матерью Анной Ивановной. Постановка, созданная под руководством доцента Римы Харисовой, сочетает в себе смех, споры и жизненную мудрость, создавая тёплую атмосферу о взрослении и ответственности.

«Кукарача» — это искренний разговор о человечности и любви. Спектакль оставляет зрителю чувство радости и надежды, вызывая желание обнимать близких и верить в лучшее. Смешение простых человеческих эмоций и глубоких размышлений делают этот спектакль особенно привлекательным для всех ценителей театрального искусства.

Спектакль идет на русском языке.

